دفاع متهمي "داعش ليبيا" يدفع ببطلان عرض موكليه على النيابة العامة

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، لمرافعة دفاع المتهمين الأول والثالث في قضية "داعش ليبيا"، الذي دفع ببطلان عرض المتهمين على النيابة العامة لمخالفته المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية.

كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين كونها وليدة إكراه مادي، وطلب من المحكمة إعادة اجراء تحقيق مع المتهمين للوقوف على صحة تلك الاعترافات.

ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة، وبطلان التحريان كونها تحريات مكتبية، ودفع بشيوع الاتهام .

ونسبت النيابة إلى المتهمين التحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصرياً قبطياً من العاملين في ليبيا. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف.