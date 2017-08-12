«حياتنا مالهاش أي ثمن».. 7 فنانين نعوا ضحايا حادث الإسكندرية

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حادث أليم صعق المصريين ظهر أمس الجمعة، إثر تصادم قطار رقم 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، مما أسفر عن 42 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، وذلك بالقرب من محطة خورشيد.

وتصدر هاشتاج يحمل اسم محافظة "الإسكندرية"، مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، ونعى عدد من الفنانين ضحايا الحادث، نستعرض أبرزهم فيما يلي..

1- خالد النبوي

عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، عبّر الفنان خالد النبوي عن حزنه الشديد بسبب هذا الحادث الأليم، وقال: "أوحش حاجة تكون خارج مصر وتسمع عنها خبر سيئ.. اللهم ارحم الضحايا وساند أهلهم بالصبر وارزقنا مسؤولا نحاسبه في كل مجال حتى ينصلح الحال".

2- أحمد شامي

المطرب "أحمد شامي" أعرب عن استيائه من حادث الإسكندرية، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "لو حادثة القطر دي في أي دولة تانية كان استقال وزير النقل واتحاكم بس احنا حياتنا ملهاش أي ثمن".

3- نبيل الحلفاوي

الفنان القدير "نبيل الحلفاوي" نعى ضحايا الحادث عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، قائلًا: "المصاب أليم. والخسارة فادحة. رحم الله المتوفين ولطف بأسرهم. ومنّ على المصابين بالشفاء. نحتاج تقليص التدخل البشري لأقصى حد. لنقص الوعي والضمير".

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4- محمد منير

في بداية حفله الغنائي بالساحل الشمالي، أمس الجمعة، علّق الكينج "محمد منير" على حادث تصادم قطاري الإسكندرية، قائلًا: "غياب الضمير السبب، ولازم كل واحد يراعي ربنا في شغله.. وربنا يرحم كل اللي ماتوا ومايحصلش كوارث تاني"، وأضاف: "سافرت كتير واتعالجت كتير والفرق كبير بيننا وبين غيرنا، وكل الناس لازم تتقدم، واحنا بنحاول واللي عايز يبقى معانا أهلا وسهلا واللي مش عايز براحته بس احنا كده وهنفضل نحاول".

5- تامر حسني

عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، نعى نجم الجيل "تامر حسني" ضحايا الحادث الأليم، قائلًا: "أتقدم بأحر الأسى والحزن لأسر الضحايا والمصابين في حادث قطاري الإسكندرية نسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة للمتوفين والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين".

6- سما المصري

نشرت الفنانة "سما المصري" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "ربنا يرحم شهداء قطار الإسكندرية ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويشفي كل مصاب وجريح.. لا بد من حساب المسئول عن الحادثة الفظيعة دي عشان قلوب الناس ترتاح ويهدوا من النار اللي جواهم دي أرواح راحت ومجروحين ممكن يعيشوا بعاهات طول عمرهم بسبب تصرف غير مسئول وإهمال من شخص أو أشخاص ليسوا أهل ثقة ولا مسئولية في وزارة النقل.. مستحيل هنقبل تعازي إلا من بعد الحساب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

7- صابرين

نعت الفنانة "صابرين" ضحايا الحادث عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "إنَّا لله وإنا اليه راجعون في شهداء الوطن في الحادث الأليم ونسأل الله أن تكون آخر الأحزان لأبنائك يا مصر".