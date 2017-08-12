دراسة: العلاقة بين أجواء الطقس وطبيعة آلام جسم الإنسان

آلام في أجزاء متفرقة من الجسم، انخفاض مرونة المفاصل وفي بعض الحالات محدودية حركتها، فضلا عن تورمات وانتفاخات مع بعض البقع الحمراء عند مفاصل اليد والقدم. كما ان بعض الأقاويل الشائعة تتحدث عن الإحساس بألم أكثر في فصل الشتاء. وفيما يعتقد كثيرون أنه أعراض آلام المفاصل، قدمت نتائج دراسة حديثة تفسيرا مثيرا شكك بعض الباحثين في نتائجه.

وبحسب الدراسة الأمريكية فإن سلوك الناس خلال الطقس هو الذي يؤثر على آلام المفاصل وليس طبيعة. وأفادت الدراسة التي صدرت منتصف هذا الأسبوع عن جامعة واشنطن الأمريكية إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يدفع الناس إلى البحث أكثر في الإنترنت عن مواضيع من قبيل آلام المفاصل، وينطبق ذلك أيضا في حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكد العلماء الأمريكيون أنهم لم يجدوا علاقة مباشرة بين درجة الحرارة والآم، بيد أنهم يفترضون أن الناس تكون أكثر نشاطا أثناء الطقس الجيد وتُجهد نفسها أكثر مما يؤدي إلى وقوع إصابات. بالإضافة إلى البحث عن المعلومات أكثر في الشبكة العنكبوتية.

واستندت النتائج إلى دراسة أجريت على بيانات الطقس من 2011 إلى 2015 في أكثر من 45 مدينة أمريكية. وفي سياق ذي صلة قال الدكتور "سكوت تيلفر" أحد المشاركين في الدراسة "لم نجد أي آلية مباشرة تربط بين درجة الحرارة والألم. ما نفكر به هو احتمال أن الناس تكون أكثر نشاطا في الأيام الجميلة ". وأضاف وفق ما أشار إليه موقع "ساينس دايلي" الأمريكي:"الناس يكونون أكثر عرضة للإصابات وتبحث عن معلومات ذات صلة (في الانترنيت). هذه هي فرضيتنا".

من جهة أخرى، أثارت الدراسة الأمريكية الجدل في أوساط بعض خبراء الصحة خصوصا فيما يتعلق بالمنهج الذي اعتمدته من أجل الوصول إلى النتائج المشار إليها.

وفي هذ الصدد قال الدكتور "ماركوس شيلتنهوف" من المستشفى الطبي "هايدلبيرج" :" الاعتماد على الطقس يتم تقييم النقرات التي تقول إنه تحت بعض الظروف الجوية يكون الاهتمام أكبر أو أقل بآلام المفاصل"، وأضاف: " لم تقل الدراسة أكثر من ذلك". وفي نفس السياق، أكد الدكتور الألماني: "لا نعرف شيئا عن البيانات الديموجرافية والسلوكية للمستخدمين التي تم تقييمها"، مضيفا :" أنها مجهولة تماما ولا يمكن تقييمها ".