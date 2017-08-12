اليوم.. وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ26

كتبت- نسمة فرج:

يفتتح حلمى النمنم، وزير الثقافة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مجدى صابر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا، فى الثامنة مساء السبت، فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء التى تستمر على مدار 15 يوما متصله حتى 26 أغسطس.

وقالت الدكتور إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الأوبرا والمهرجان إن هذه الدورة تضم 29 حفل مجانى لمجموعة متميزة من نجوم المطربين والموسيقيين والفرق التى تقدم تجارب فنية مبتكرة ومتفرده.

وأضافت أن الحفل الافتتاح يبدأ على مسرح المحكى 1 بكلمة رئيس الأوبرا، والمهرجان بعدها، يلقى وزير الثقافة كلمته ويعلن عن انطلاق الفعاليات، يلى ذلك تكريم 8 شخصيات ساهمت بانجازاتها ومجهوداتها فى إثراء الساحة الفنية المصرية، كما شاركت فى نجاح الدورات السابقة للمهرجان.

وأوضحت أن دار الأوبرا المصرية، أعدت خمسة آلاف مقعد يوميًا لاستقبال جمهور المهرجان وأماكن خدمات بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال مجانية من مدخل القلعة إلى مقر المسرح لخدمة جمهور المهرجان الذى يرتاده الآلاف من البسطاء لذا أطلق عليه النقاد "مهرجان الناس الغلابة".

وأشارت عبد الدايم إلى أن أهمية المهرجان تعود الى اعتباره اقدم المهرجانات التى تنظمها دار الأوبرا حيث انطلقت دورته الاولي عام 1990 وأصبح أحد أكبر المحافل الفنية المصرية من حيث الاقبال الجماهيرى بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى كما أدى نجاح دوراته المتعاقبة إلى ازدياد رغبة كبار الفنانين المصريين والعالميين للمشاركة فى فعالياته.​