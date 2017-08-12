حسن مصطفى رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة الخامسة علي التوالي

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فاز الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الاتحاد الدولي لدورة خامسة علي التوالي، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي لاتحاد كرة اليد المصري، اليوم السبت.

وأغلق مساء أمس الجمعة باب الترشح لخوض الانتخابات، ولم يتقدم أحد لمنصب الرئاسة أمام حسن مصطفى، وسط اقتناع من جميع دول العالم الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة اليد والبالغ عددها الآن 207 دول.

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يذكر أن الجمعية العمومية سوف تعقد بالفترة في 10-13 نوفمبر المقبل بتركيا، ويعتبر هذا الفوز هو الثاني على التوالي بالتزكية وللمرة الخامسة بالاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 وحتى الآن.