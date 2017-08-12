نائب يطالب بمحاكمة عاجلة للمسئولين عن حادث قطاري الإسكندرية

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نعى النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضحايا حادثة قطاري الاسكندرية، مطالباً الحكومة بزيادة قيمة التعويضات التي ستصرف لأسرهم وللمصابين.

وشدد رحيم في تصريحات صحفيه له اليوم، علي ضرورة محاكمة عاجلة للمسئولين عن كارثة تصادم قطاري الاسكندرية، وضرورة فتح ملف الاهمال في السكة الحديد والتصدي له بكل قوة وحسم.

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وأوضح رحيم أن مرفق السكة الحديد يعاني من الاهمال والفساد وغياب المحاسبة طيلة العقود الاربعة الماضية، ما يستلزم وقفة جادة من الحكومة حفاظا علي أرواح المصريين.

وكشف رحيم عن تقدمه اليوم السبت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير النقل، حول هذا الحادث، مطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.