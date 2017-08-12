أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

النائبة منى منير تطالب باجتماع عاجل للبرلمان ولجنة النقل

Google+ Print
النائبة منى منير تطالب باجتماع عاجل للبرلمان ولجنة النقل النائبة منى منير تطالب باجتماع عاجل للبرلمان ولجنة النقل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع طارئ للبرلمان طبقا للمادة 275 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أثر حادث قطار الإسكندرية، مؤكدة أنه لا يوجد حالة ضرورة تستدعى اجتماع البرلمان أكثر من أرواح المصريين.

ودعت النائبة  لجنة النقل بالبرلمان لعقد اجتماع عاجل واستدعاء الوزير وأيضا عمال التشغيلة والمهندسين المسولين عن حركة القطارات، وفتح تحقيق موسع فى هذا الموضوع، ومحاسبة كل الأطراف.

وتابعت: «منير أن ما حدث من المؤكد نتاج خلل فى المنظومة بأكملها، وخلل فى إدارة أهم مرفق فى ، فهذه ليست المرة الأولى، وتصنيف مصر فى القطارات شيء مخزي، فعلى مدار العشرين عاماً الماضية شهدت سكك حديد مصر 44 حادثة قطارات، احتلت مصر فى تلك الأعوام المرتبة الأولى عالمياً فى حوادث القطارات».

شاهد أيضا

كان حادث قطار الإسكندرية، أمس، قد أودى بحياة أكثر من 40 شخصا واصابة أكثر من 130 آخرين. 

وطالبت منير بالكشف الدوري على السائقين والعمال من تعاطي المخدرات، معتبرة أن ما حدث يؤكد تعاطي المخدرات للسائقين أو لأحد الأطراف التى تدير المنظومة-علي حد قولها.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية