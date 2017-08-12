النائبة منى منير تطالب باجتماع عاجل للبرلمان ولجنة النقل

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طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع طارئ للبرلمان طبقا للمادة 275 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أثر حادث قطار الإسكندرية، مؤكدة أنه لا يوجد حالة ضرورة تستدعى اجتماع البرلمان أكثر من أرواح المصريين.

ودعت النائبة لجنة النقل بالبرلمان لعقد اجتماع عاجل واستدعاء الوزير وأيضا عمال التشغيلة والمهندسين المسولين عن حركة القطارات، وفتح تحقيق موسع فى هذا الموضوع، ومحاسبة كل الأطراف.

وتابعت: «منير أن ما حدث من المؤكد نتاج خلل فى المنظومة بأكملها، وخلل فى إدارة أهم مرفق فى مصر، فهذه ليست المرة الأولى، وتصنيف مصر فى حوادث القطارات شيء مخزي، فعلى مدار العشرين عاماً الماضية شهدت سكك حديد مصر 44 حادثة قطارات، احتلت مصر فى تلك الأعوام المرتبة الأولى عالمياً فى حوادث القطارات».

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كان حادث قطار الإسكندرية، أمس، قد أودى بحياة أكثر من 40 شخصا واصابة أكثر من 130 آخرين.

وطالبت منير بالكشف الدوري على السائقين والعمال من تعاطي المخدرات، معتبرة أن ما حدث يؤكد تعاطي المخدرات للسائقين أو لأحد الأطراف التى تدير المنظومة-علي حد قولها.

