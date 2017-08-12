نواب يطالبون بإعادة النظر في منظومة السكك الحديدية وإجراء كشف دوري على العاملين

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أدان عدد من نواب البرلمان، حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد في الإسكندرية، أمس الجمعة، 41 حالة وفاة، وإصابة 167 مواطنا، واستنكروا ما أعتبروه «استهانة بالأرواح وحالة الإهمال التي تسود السكك الحديد منذ سنوات».

وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، بمجلس النواب، أن تحاسب الحكومة، المسئول عن هذا الحادث، بشكل فوري وسريع.

وقال أبو العلا «إننا نسمع منذ سنوات عن تطوير مرفق السكك الحديدية، وإن الأوضاع سوف تتحسن في القريب العاجل إلا أن الأمر يزداد تردي في تسجيل خسائر بشرية ومادية».

وطالب النائب البدري أحمد ضيف عضو لجنة الإدارة المحلية، بإجراء كشف دوري كل 3 أشهر على عمال التحويلة وسائقي القطارات، وإجراء صيانه فورية لخطوط السكك الحديدية في مصر، مؤكدا أن سكان الصعيد يعتبرون القطار أهم وسيلة نقل لديهم.

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وطالبت النائبة سعاد المصري عن محافظة بورسعيد، بتشديد الرقابة على السائقين في مصر بشكل عام، وسائقي النقل والقطارات بشكل خاص، كما طالبت بضرورة وجود صيانه لهيئة السكك الحديدة وتركيب كاميرات مراقبة على الطرق السريعة.

وأوضحت أنه إذا لم تتخذ الحكومة خطوات إيجابية وبخاصة وزارة النقل حيال تلك الحوادث، سيتكرر مثل هذا الحادث، لعدم إصلاح داخل منظومة السكة الحديد المتهالكة منذ سنوات عديدة.

وطالب النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية بإعادة النظر في منظومة النقل، وإجراء كشف دوري على السائقين.