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زياد بهاء الدين تعليقًا علي حادث الإسكندرية: إقالة المسئولين لن تحل المشكلة

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زياد بهاء الدين تعليقًا علي حادث الإسكندرية: إقالة المسئولين لن تحل المشكلة زياد بهاء الدين تعليقًا علي حادث الإسكندرية: إقالة المسئولين لن تحل المشكلة

التحرير

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قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن حادث تصادم قطاري الإسكندرية، يؤكد أنه لا بديل عن إصلاح ورفع كفاءة البنية التحتية القديمة في كل المجالات، بدلاً من الاستمرار في المزيد من التوسع في إنشاءات جديدة.

وأوضح في تدوينه له بموقع التواصل الإجتماعي «إن إقالة بعض العاملين والمسؤولين لن تحل المشكلة، ولا البحث عن مؤامرات ومخربين».

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وتابع بهاء الدين: «يجب إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام والاستماع لأراء العاملين في أجهزة الدولة والخبراء فيها، دعونا لا نبحث عن مكاسب سياسية ضيقة وصاخبة بل نتعاون جميعا في الدفع لتصحيح أولويات الاتفاق العام».

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التحرير

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