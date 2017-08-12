بعد 24 ساعة انقطاع.. عودة التيار الكهربي للمناطق المتضررة بالدقهلية

التحرير

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قالت المهندسة ابتهال الشافعي، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه حدث انقطاعات للتيار بعدد من مناطق محافظة الدقهلية، منذ صباح أمس الجمعة، وذلك لخروج محطة محولات الجمالية من الخدمة، والتي حدث بها عطل طارىء، وهو ما استلزم عمل إصلاحات واختبارات كثيرة، على حد قولها، من شركة نقل الكهرباء لإصلاح العطل.

وأكدت الشافعي لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن الأعطال بمحطات المحولات لا تخص شركات التوزيع، بل من اختصاص شركة النقل وحدها، كونها المسؤولة عن خطوط النقل على اختلاف مسمياتها لنقل الكهرباء من محطات الإنتاج على خطوط ومحطات محولات على الجهود الفائقة والمرتفعة والمتوسطة إلى شركات التوزيع على الجهود المنخفضة.

وأفادت رئيسة شركة شمال الدلتا، إن المناطق التي تضررت من انقطاع التيار، والذي حدث في تمام الساعة الـ 7.34 دقيقة من صباح أمس الجمعة، هي " المنزلة والمطرية والجمالية وترعة السلام "، ونوهت بأنه تم عمل الصيانة لمحطة المحولات وتم توصيل التيار مجددًا للمناطق المتضررة، لافتة إلى أن كل الأحمال التي خرجت بسبب عطل محطة المحولات دخلت الخدمة صباح اليوم في تمام الساعة الـ 8 صباحًا.