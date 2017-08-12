رئيس قطار الإسكندرية: كان كويس والسواق معملش غلط (فيديو)

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روى علي محمد يوسف، رئيس قطار خط "بورسعيد- الإسكندرية"، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع حادث خورشيد، قائلا إنهم توقفوا عند إشارة صنافور، وتم الاتصال بمراقب البرج.

وأضاف يوسف، خلال لقائه، اليوم السبت، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc": "مراقب البرج أخبرنا أنه سيتم فتح الطريق بعد دقيقتين"، مؤكدا أنهم كانوا متوقفين في المكان المناسب.

وتابع: "مكملنش دقيقتين ولقيت سواد قدامي، مش عارف ده حصل أزاي، حصلي إصابة في ضهري، والحمد لله رب العالمين أني لسه عايش"، موضحا أن القطار كان بحالة جيدة وسائق القطار كان يعمل دون خطأ.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت، اليوم الجمعة، اصطدام القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية"، الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، قرب محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.



