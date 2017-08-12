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الصحة عن «سيلفي المسعفين»: تم نقلهم لوحدة إسعاف على حدود ليبيا

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الصحة عن «سيلفي المسعفين»: تم نقلهم لوحدة إسعاف على حدود ليبيا الصحة عن «سيلفي المسعفين»: تم نقلهم لوحدة إسعاف على حدود ليبيا

التحرير

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استنكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، التقاط اثنين من المسعفين صورة سيلفي مع قطار الإسكندرية، أمس الجمعة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراء صارم ضدهم من الوزارة.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا": "الوزارة لديها مبدأ الثواب والعقاب، وتم نقل المسعفين من إسعاف البحيرة إلى وحدة إسعاف سيوة على حدود ليبيا".

ونفى ما تردد عن تأخر وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، مؤكدا: "هيئة الإسعاف المصرية هى اللي شالتنا إمبارح في الحادثة".

وذكر: "ارتفع عدد الضحايا إلى 41 حالة وفاة، و132 مصابا بينهم 12 في حالة حرجة"، موضحا أن هناك 82 سيارة إسعاف شاركت في الحادث.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت، اليوم الجمعة، اصطدام القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية"، الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، قرب محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

 

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التحرير

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