سعفان: «العمل الدولية» وضعت مصر بالقائمة السوداء وفقًا لكلام مُرسل

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افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، ورشة العمل بالإسكندرية التي تنظمها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة، وبحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان ، وألن الخبير بالاتفاقيات الدولية بالمنظمة، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر.

وأكد سعفان حرص الدولة علي مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابي، مشيرًا إلي أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلًا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغي فكرة وجود اتحاد عمالي واحد مشددًا علي أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمي.

وقال إن حكومة مصر اعترضت، على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعملها في يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وأوضح أن الاعتراض جاء بسبب أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي، لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية، بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وذلك خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن هناك توافق واتفاق تام بين الاتحاد العام، ووزارة القوى العاملة على تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بالمعاهدات الموقعة عليها مصر والذي يتضح من خلال مناقشة لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري للقوانين التي تتعلق بالعمل من مراعاة المعايير والمعاهدات الدولية.

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وطالب المنظمة بأن تراعي الشفافية عند التحقق من تطبيق المعايير بالدول وأن ترسل تقارير حقيقية، حيث أشار الى انه هناك تقارير غير حقيقية وغير آمنه تصل للمنظمة قبيل عقد مؤتمرها السنوي، مؤكدًا على أنهم ملتزمين بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر.

ومن جانبه قدم آلن الخبير بمنظمة العمل الدولية تعازيه للشعب المصري وأسر المتوفين في حادث قطار الإسكندرية الآليم الذي راح ضحية عددا من المتوفين، فضلا عن المصابين داعيا لهم بالشفاء العاجل.

وقال :إنه أمر جيد أن ينظر البرلمان المصري ينظر بعض القوانين المتعلقة بالعمل ، مؤكدًا أهمية صدورها مما ينعكس على التطور الاقتصادي بالدولة، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير العمل الدولية يتطلب الكثير من الاهتمام والجهد من قبل دول العالم حتى يتم خلق بيئة ومناخ عمل لائق لجميع الأطراف.

وأبدى دهشته بأن هناك إحصائيات تقدر الآن بأن هناك عامل من كل 4 عمال يعمل في اطار شركات عالمية تطبق معايير العمل الدولية من كافة الجوانب خاصة فيما يتعلق بالتأمين، وهناك بعض الدول تحترم الكثير من ممارسات العمل الجيدة التي تضمن وتراعي المعايير مما يعطي فرص للحصول بعض تلك الدول على مساعدات مالية للحفاظ على تلك المعايير.

وتناقش الورشة علي مدي 3 أيام ، أهم التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية ، فضلا عن اتفاقيات الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية ، وعمل الأطفال والعمل القسري ، وإنهاء عقد العمل، والتساوي في الفرص والمعاملة.

وتستعرض الورشة، تاريخ المنظمة وهيكلها الإداري، والمعاهدات الدولية والأجهزة الإشراقية ، فضلًا عن معايير أخري لقوانين العمل الدولية.