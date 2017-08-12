أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الجيزة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالطالبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الجيزة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالطالبية

12:01 م السبت 12 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    fd4ba35a3d.jpg

  • عرض 3 صورة

    653f675bae.jpg

  • عرض 3 صورة

    8ddfeb0180.jpg

إعادة الألبوم

الجنايات تقضي ببراءة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في السيدة زينب

الألبوم التالى

الجنايات تقضي ببراءة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في السيدة زينب

كتب - محمد شعبان:
قاد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت فرض الانضباط بمختلف شوارع منطقة الطالبية، وإزالة حالات التعدي على الطريق العام، وضبط متعاطي وتجار المواد المخدرة، والهاربين من الأحكام القضائية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ العشرات من حالات التعدي، وضبط 20 دراجة نارية مخالفة، تنفيذ 15 حكماً جزئياً، وضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات، و5 قضايا سلاح أبيض، سط إشادة من الأهالي.

وحرص "العراقي" على طمأنة قاطني المنطقة بأن الحملة مستمرة على مدار 3 أيام؛ لإزالة كافة التعديات، مشددًا على أن الحملات ستشمل أيضاً كافة مراكز ومناطق المحافظة.

وشارك في الحملة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، واللواء حسن الدماطي، مدير شرطة المرافق.

يأتي هذا في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بإعادة الانضباط بالشارع المصري، وخاصة المناطق الشعبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 20 هاربا و6 قضايا مخدرات وسلاح خلال حملة أمنية بالطالبية

    أخبار

  • ضبط 33 قضية مخدرات في الجيزة

    أخبار

  • حركة تنقلات الجيزة: ضخ دماء جديدة في قطاع الجنوب

    أخبار

  • بالأسماء.. تغييرات بالجملة في قطاع المباحث بالجيزة

    أخبار

إعلان

ed2c9167ba.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد