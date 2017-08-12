بالصور.. مدير أمن الجيزة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

قاد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت فرض الانضباط بمختلف شوارع منطقة الطالبية، وإزالة حالات التعدي على الطريق العام، وضبط متعاطي وتجار المواد المخدرة، والهاربين من الأحكام القضائية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ العشرات من حالات التعدي، وضبط 20 دراجة نارية مخالفة، تنفيذ 15 حكماً جزئياً، وضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات، و5 قضايا سلاح أبيض، سط إشادة من الأهالي.

وحرص "العراقي" على طمأنة قاطني المنطقة بأن الحملة مستمرة على مدار 3 أيام؛ لإزالة كافة التعديات، مشددًا على أن الحملات ستشمل أيضاً كافة مراكز ومناطق المحافظة.

وشارك في الحملة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، واللواء حسن الدماطي، مدير شرطة المرافق.

يأتي هذا في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بإعادة الانضباط بالشارع المصري، وخاصة المناطق الشعبية.