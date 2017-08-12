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قاضي "فض رابعة" يسمح لأهالي المتهمين بدخول قاعة المحاكمة

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مصراوي Masrawy

قاضي "فض رابعة" يسمح لأهالي المتهمين بدخول قاعة المحاكمة

11:48 ص السبت 12 أغسطس 2017

المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة

كتب- عمرو علي:

سمح المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، التي تنظر محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، بدخول أهالي المتهمين إلى القاعة لحضور المحاكمة؛ حيث طالب من رجال الأمن إدخال جميع الأهالي الموجودين خارج البوابات الأمنية.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

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