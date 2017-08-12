اجتماع بين محافظ القليوبية ووزير التنمية المحلية لبحث تطوير القناطر الخيرية

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القليوبية - أسامه علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، اجتماعًا مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة، لاستعراض خطة عمل وبرنامج إحياء وتطوير القناطر الخيرية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر.

وأضاف المحافظ أنه جرى عرض الوضع الراهن ومقترح تطوير منطقة حدائق القناطر الخيرية، الذي تضمن التعريف التاريخي بمدينة القناطر الخيرية، والطرز المعمارية المتميزة والتاريخية والأثرية بحدائق القناطر الخيرية، وتحليل إحصائي لأعداد الزوار والجنسيات الزائرة للمنطقة سنويًا، وأهم المواقع الأثرية والسياحية المتواجدة خارج المنطقة، وأهم المواقع والمنشآت العلمية والثقافية داخل المنطقة.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم، أنه عرض أهم الزراعات والأشجار المتميزة والتاريخية بالمنطقة وتوزيع مكاني للمنشآت والحدائق المختلفة وبيان بأسمائها ومسطحاتها واستخداماتها، ورصد للتدهور الذي تشهده المنطقة حاليًا ورؤية ومقترحات تطوير منطقة حدائق القناطر الخيرية.

وأوضح أنه تقرر قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد مخطط تنموي بالتنسيق مع المحافظة لمنطقة حدائق القناطر الخيرية، في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة القناطر الخيرية، والقرى والتجمعات العمرانية المحيطة، وما يتطلب من دراسات عمرانية والمرافق والخدمات واقتراح مشروعات لإحياء وتطوير حدائق القناطر الخيرية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم المحافظة في إعداد المخطط التفصيلي لمنطقة حدائق القناطر الخيرية والمنطقة المحيطة مع إعداد جدول زمني وتكلفة تقديرية للدراسات التفصيلية وتنفيذ المشروعات والتدفقات النقدية المتوقعة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تقرر قيام صندوق تحيا مصر، بإعداد الدراسة المالية والاستثمارية لمشروع إحياء وتطوير حدائق القناطر الخيرية واقتراح سبل التمويل غير التقليدية.