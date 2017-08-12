صرف 10 آلاف جنيه لـ16 أسرة متضررة من حريق "الدبابية" في الأقصر
صرف 10 آلاف جنيه لـ16 أسرة متضررة من حريق "الدبابية" في الأقصر
11:55 ص السبت 12 أغسطس 2017
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
اجتماع بين محافظ القليوبية ووزير التنمية المحلية لبحث تطوير القناطر
الأقصر - محمد محروس:
قال أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إنه جرى حصر المنازل المتضررة من حريق قرية الدبابية بمركز إسنا وحصر الأسر المتضررة.
وأوضح عبيد، أنه سيتم صرف مبلغ 160 ألف جنيه للأسرة المتضررة من الحريق وعددها 16 أسرة بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة مقدمين من المحافظة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توزيع نحو 48 كرتونة مواد غذائية ومساعدات عينية لأصحاب المنازل المنكوبة.
ووجه محافظ الأقصر، محمد بدر، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة من الحريق الذي شب أمس الجمعة، في عدد من المنازل بقرية الدبابية بمدينة إسنا مكلفًا أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر بصرف معونات عاجلة وتعويضات للمتضررين من الحريق.
وشب حريق أمس الجمعة في 7 منازل بعزبة حجازة بمنطقة الدبابية، بقرية الشغب بمدينة إسنا، حيث أتت النيران على متحويات وأثاث نحو 16 أسرة تقيم بهذه المنازل وتم إبلاغ وحدات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإطفاء النيران.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري الإسكندرية
-
"تضامن الإسكندرية": تحديد ضحايا ومصابي "قطاري الإسكندرية" لبدء صرف
-
إنقاذ 20 شخصًا بعد تعطل عبّارة نهرية بأسيوط
-
بالصور.. إخماد حريق في شاحنة سولار على طريق "إدفو - مرسى علم"
إعلان
إعلان