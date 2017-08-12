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الداخلية الكويتية: القبض على 12 من خلية العبدلي

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مصراوي Masrawy

الداخلية الكويتية: القبض على 12 من خلية العبدلي

11:50 ص السبت 12 أغسطس 2017

الداخلية الكويتية: القبض على 12 من خلية العبدلي

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض في أماكن متفرقة من البلاد على 12 شخصا من المحكومين المتوارين عن الأنظار فيما يسمى (خلية العبدلي) إنفاذا لحكم محكمة التمييز.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي فجر اليوم بثته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، إنه جار البحث عن المحكومين الآخرين وهما شخصان اثنان.

وأشارت إلى أنها سوف تصدر بيانا لاحقا عقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المقررة.

كانت وزارة الداخلية الكويتية نشرت الصور والأسماء الكاملة لـ15 كويتيا من المحكومين بـ"خلية العبدلي" التي ربطتها التحقيقات بحزب الله اللبناني، داعية من يمتلك معلومات عنهم إلى التقدم بها بعد تواريهم عن الأنظار إثر الأحكام الصادرة بحقهم.

وتعود فصول قضية خلية العبدلي، المتهم فيها 26 شخصا، إلى أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية اعتقال من وصفتهم بأنهم "أعضاء في خلية إرهابية"، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي، شمال العاصمة الكويت.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "التخابر مع إيران وحزب الله، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت".

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية في 20 يوليو الماضي تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لسفارة طهران وتجميد نشاطات اللجنة المشتركة بين البلدين على خلفية القضية.

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