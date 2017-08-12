مباحث إمبابة تكشف حيلة عصابة "سوسو وبوقو وظاظا" لخطف الأطفال

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات ضبط أحد المتهمين شرع بمساعدة اثنين آخرين في اختطاف طفلة في حضور والدتها بمنطقة إمبابة.

تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلى أنه أثناء تواجد ربة منزل تدعى مروة كامل 29 سنة، داخل سيارة زوجها أمام محل عصائر بشارع الوحدة، حضر شخص واستعلم عن أحد الشوارع، وأثناء إرشادها له، شرع آخر في خطف ابنتها التي تبلغ من العمر عامين، حيث كانت تجلس بمقعد السائق، لكنها استغاثت بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطه.

وتبين أن المتهم المضبوط يدعى "محمود سوسو"، 22 سنة، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "محمد ظاظا"، 21 سنة، و"محمد بوقو"، 20 سنة؛ لسرقة قرط الطفلة الذهبي.

وتمكن الرائدان محمد مجدي وكريم أبو العباس، معاوني مباحث قسم إمبابة، من ضبط المتهم الأول بأحد الأكمنة، وسط جهود مكثفة لضبط المتهم الهارب.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.