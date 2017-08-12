مدبولي: الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعا لصرف صحي القرى في 13 محافظة

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعا للصرف الصحى ضمن مشروع صرف صحى القرى، فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة مليار و145 مليون جنيه.

وقالت راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، المشرف على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى: إن المحافظات التى شهدت انتهاء الـ60 مشروعا هى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية وبنى سويف، والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، موضحة أنه يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعا فى 11 محافظة خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه بالنسبة لمحافظة دمياط فقد تم الانتهاء من 5 قرى وهى (عزبة اللحم – السالمية – النجارين – الباز – كفرالمنازلة) وذلك من إجمالى 8 قرى، بالخطة، وقرية واحدة بالدقهلية هى كفر الأمير عبداللاه، ويتبقى قرية واحدة، و6 قرى من إجمالى 8 بمحافظة الشرقية وهى سعدون – الصالحي – الزقازيق بحري - كفر الحصر وبنايوس– النخاس – العزيزية، و12 قرية بمحافظة الغربية من إجمالى 16 قرية، وهى كفر دمنتو – قصر نصر الدين – منية ابيار – المنشية الجديدة – الناصرية – سندسيس – ابو صير – كتامة – كفر المنصور – الهلاوي – كوم مهنا - ميت الخير.

وقال العشري، إنه تم الانتهاء أيضا من قريتين بمحافظة البحيرة من إجمالى 9 قرى، وهى سرنباى – سنبادة، و4 قرى بمحافظة الإسماعيلية من إجمالى 10 قرى، هى الظاهرية – ابو عاشور – الربايعة شرق – السعيدية شرق.

وبالنسبة لمحافظات الصعيد، أشار إلى أنه تم الانتهاء من 3 قرى من إجمالى 5 قرى بمحافظة المنيا، هى طهنشا - أولاد الشيخ علي – معصرة ملوي، وقرية واحدة من إجمالى 3 قرى بمحافظة قنا، وهى ابومناع شرق، ومثلها فى محافظة سوهاج من إجمالى 3 قرى أيضا، هى بني حميل، وقريتين فى محافظة الأقصر، وهما البياضية – الحبيل.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه بالنسبة للمحافظات التى تم الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها كاملة فى الخطة، هى: محافظة المنوفية بإجمالى 18 قرية هى منشأة عصام - ميت مسعود - أجهور الرمل - عرب الرمل – ميت ربيعة – محلة سبك – كفور الرمل - كفر الباجور – سنجلف – السكرية – منشأة الشريكين – بتبس – المصيلحة - كفر شنوان – شنوفة – سلامون قبلي – سلامون بحري -منشأة بخاتي، ومحافظة بنى سويف بعدد 4 قرى هى هلية - رياض باشا – المحمودية – صفط النور، وقرية واحدة فى أسوان وهى الأعقاب، مشيرا إلى أنه يتبقى تنفيذ قريتين بمحافظة كفر الشيخ ليصبح إجمالى الخطة 92 قرية فى 14 محافظة.​