بالصور: ننشر أماكن مكاتب بريد بيع كراسات الإسكان الاجتماعي (صور)

كتبت- ندى الخولي:

رغم تأكيدات وزارة الإسكان أن كراسات الإسكان الاجتماعي، متاحة في جميع مكاتب البريد اعتبارًا من اليوم، السبت؛ إلا أن مكتب بريد العتبة الرئيسي علق منشورات على جدرانه حدد فيها أماكن تواجد الكراسات، بعد تأكيد العاملين فيه "الكراسات في الجيزة والقليوبية فقط".

وأعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم السبت، الموافق 12 أغسطس الجاري، يبدأ شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد عن لوحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع، حيث تم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، تشطيب كامل، بمساحة تصل إلى 90 م2) بنظام التمليك.

الإعلان متاح لأصحاب الدخول التي لا تزيد عن 3500 جنيه صافي دخل شهريًا للأعزب، و4750 جنيها صافي دخل شهريًا للأسرة، بعد تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم على وحدات الإسكان الاجتماعي في ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والانفاق الصادر فى يوليو 2016 ومؤشرات التضخم.

كما قرر صندوق التمويل العقاري، تعديل قيمة الدعم الممنوح للمواطنين من محدودي الدخل ليصبح الدعم النقدي المقدم من 5000 جنيه إلى 25000 جنيهًا متاح لأصحاب الدخول التي تتراوح بين 1500 جنيه إلى 3500 جنيهًا شهريا بحيث يزيد الدعم كلما انخفض الدخل. ​