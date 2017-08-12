أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تعيين مدراء جدد لـ4 إدارات صحية في الأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعيين مدراء جدد لـ4 إدارات صحية في الأقصر

11:41 ص السبت 12 أغسطس 2017

تعيين مدراء جدد لـ4 إدارات صحية في الأقصر

الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأ

الأقصر - محمد محروس:

أصدر الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، 4 قرارات بتعيين 4 مدراء جدد لإدرات القرنة والزينية والتخطيط ومكافحة العدوى، بهدف الارتقاء بأسلوب العمل وتطويره بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في كافة المؤسسات الصحية بكافة أنحاء المحافظة.

شملت القرارات تكليف كلًا من الدكتور عبدالباسط إدريس مديرًا لإدارة مدينة القرنة الصحية، والدكتور مصطفى حفني مديرًا لإدارة مدينة الزينية الصحية.

كما قرر وكيل وزارة الصحة بالأقصر، تكليف الدكتور طه عبدالعزيز للعمل مديرًا لإدارة مكافحة العدوى والدكتور هابيل فرج الله مديرًا لإدارة التخطيط.

وطالب وكيل وزارة الصحة بالأقصر مديري الإدارات وقيادات القطاع الطبي بالمحافظة، ببذل المزيد من الجهد لتحسن جودة الخدمات المقدمة المواطنين والارتقاء بمستوى العمل، مشيرًا إلى أنه لا مكان للمقصرين في عملهم وأن حركة التغييرات القادمة قد تطال أي مسؤول غير مخلص في عمله ولا يراعي ضميره.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجازاة 13 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة في المنوفية

    أخبار

  • وكيل "صحة بني سويف" يحيل طبيبة استقبال بمستشفى مركزي للتحقيق

    أخبار

  • الكشف الطبي على 1170 حالة بجنوب سيناء في اليوم الثالث لقافلة الأزهر

    أخبار

  • إحالة 55 موظفا تغيبوا عن العمل للتحقيق في أسيوط

    أخبار

إعلان

07e5400e47.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد