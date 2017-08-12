تعيين مدراء جدد لـ4 إدارات صحية في الأقصر
تعيين مدراء جدد لـ4 إدارات صحية في الأقصر
11:41 ص السبت 12 أغسطس 2017
الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأ
الأقصر - محمد محروس:
أصدر الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، 4 قرارات بتعيين 4 مدراء جدد لإدرات القرنة والزينية والتخطيط ومكافحة العدوى، بهدف الارتقاء بأسلوب العمل وتطويره بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في كافة المؤسسات الصحية بكافة أنحاء المحافظة.
شملت القرارات تكليف كلًا من الدكتور عبدالباسط إدريس مديرًا لإدارة مدينة القرنة الصحية، والدكتور مصطفى حفني مديرًا لإدارة مدينة الزينية الصحية.
كما قرر وكيل وزارة الصحة بالأقصر، تكليف الدكتور طه عبدالعزيز للعمل مديرًا لإدارة مكافحة العدوى والدكتور هابيل فرج الله مديرًا لإدارة التخطيط.
وطالب وكيل وزارة الصحة بالأقصر مديري الإدارات وقيادات القطاع الطبي بالمحافظة، ببذل المزيد من الجهد لتحسن جودة الخدمات المقدمة المواطنين والارتقاء بمستوى العمل، مشيرًا إلى أنه لا مكان للمقصرين في عملهم وأن حركة التغييرات القادمة قد تطال أي مسؤول غير مخلص في عمله ولا يراعي ضميره.
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