الحكومة تبحث إنشاء منطقتين استثماريتين في الأقصر

كتب - مصطفى عيد:

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع وزير الآثار ومحافظ الأقصر، إنشاء منطقتين استثماريتين في المحافظة، الأولى منطقة استثمارية شاملة، والثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الاجتماع ناقش إمكانية الاستفادة من المناطق الأثرية الكبيرة في المحافظة لجذب المزيد من المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة فى الأقصر تساهم في جذب السياح.

وناقش الاجتماع، ترتيبات وضع حجر الأساس لإنشاء فرع مركز خدمات الاستثمار في المحافظة والذي يخدم جنوب الصعيد.

وعرض محافظ الاقصر على الوزيرين، الخطة الاستثمارية المقترحة من المحافظة خلال المرحلة المقبلة، في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المحافظة تعتزم طرح فرص أمام المستثمرين لإقامة عدد من الفنادق الجديدة، بالإضافة إلى الاستثمار في الممشى السياحي الجديد.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات لضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مختلف المجالات خاصة محافظات الصعيد، حيث يتضمن قانون الاستثمار الجديد عددا من الحوافز للمستثمرين بنسبة 50% عند الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا وعلى رأسها محافظات الصعيد.