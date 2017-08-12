القبض على عاطل ينقب عن الآثار في منزله بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى فريق ضباط مباحث الآثار، بالتنسيق ومباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، القبض على عاطل ينقب عن الآثار بمنزله، وبحيازته عدد من التماثيل والعملات الأثرية.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث القوصية مفادها قيام "روماني. ف" 38 عامًا، بدون عمل، ومُقيم بالقوصية بالتنقيب عن الآثار بمنزله.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق ومباحث السياحة والآثار تم مداهمة المنزل تم العثور على حفرة مستطيلة الشكل، بعمق 4 أمتار، وبعض القطع الأثرية في منزله عبارة عن 60 عملة معدنية مختلفة الأشكال والحجم مطموسة، و5 تماثيل من الحجر الجيري.

كما تم ضبط 4 تماثيل من الحجر الجيري مختلفة الأشكال والأحجام، و4 مسرجات من الفخار مختلفة الأشكال والأحجام، ورأس تمثال كبير الحجم من المرمر لوجه أحد الأباطرة الرومان، وتمثال على شكل حيوان من الحجر الجيري بطول 11 سنتيمتر.

وضبط نصف تمثال من الحجر الجيري أخضر اللون لوجه آدمي بطول 12 سم، ورأس تمثال صغير الحجم من الحجر الجيري لوجه آدمي، تمثال صغير من الحجم الجيري على شكل حيوان، وإناء من الفخار صغير الحجم له فتحة من أعلى وفتحة جانبية، وجزء من تمثال صغير الحجم على شكل رأس حيوان وكذلك الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها، وقيامه بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.