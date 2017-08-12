أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقرير: 3.5 مليون كوري شمالي طلبوا الالتحاق بالجيش للقتال ضد أمريكا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقرير: 3.5 مليون كوري شمالي طلبوا الالتحاق بالجيش للقتال ضد أمريكا

11:29 ص السبت 12 أغسطس 2017

تقرير: 3.5 مليون كوري شمالي طلبوا الالتحاق بالجيش للقتال ضد أمريكا

الجيش الكوري

سول /بيونجيانج (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن ما يقرب من 5ر3 مليون من الشباب والجنود المتقاعدين في قدموا طلبا للانخراط أو اعادة الانخراط في الجيش للانتقام من الولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي اقرها مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن صحيفة رودونج سينمون، وهى صحيفة حزب العمال في كوريا الشمالية ، قولها أن اجمالي 475ر3 مليون شخص، من بينهم طلاب وعمال شباب وجنود متقاعدون، طلبوا الانضمام او العودة الى الجيش لمدة ثلاثة ايام بعد أن حذرت من الانتقام من الولايات المتحدة في السابع من الشهر الجاري لدعمها لعقوبات مجلس الأمن الدولي الجديدة.

وفى الخامس من الشهر الجاري، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية عقب تجربتين للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في يوليو مما دفع بيونجيانج الى التحذير من "اجراء شديد لتحقيق العدالة " ضد الولايات المتحدة وضربة صاروخية حول جزيرة جوام الأمريكية .

من جانبه ، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ، أمس الجمعة، من أنه في حالة قيام كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية بمهاجمة الجزيرة الكائنة في المحيط الهادي، والتي يوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية ويقيم فيها نحو 160 ألف شخص، فإنه "سيندم على ذلك حقيقة، كما أنه سيشعر بهذا الندم سريعا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • واشنطن: ترامب وشي يتفقان على ضرورة وقف كوريا الشمالية "السلوك الاستفزازي"

    أخبار

  • ترامب: القوات الأمريكية "مستعدة "لضمان سلامة جزيرة جوام

    أخبار

  • الرئيس الصيني يدعو ترامب إلى تجنب التصعيد في النزاع مع كوريا الشمالية

    أخبار

  • الولايات المتحدة تنفي مقتل مدنيين في ضربات جوية شرق افغانستان

    أخبار

إعلان

3d07bcef5e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة