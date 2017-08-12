تقرير: 3.5 مليون كوري شمالي طلبوا الالتحاق بالجيش للقتال ضد أمريكا

سول /بيونجيانج (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن ما يقرب من 5ر3 مليون من الشباب والجنود المتقاعدين في كوريا الشمالية قدموا طلبا للانخراط أو اعادة الانخراط في الجيش للانتقام من الولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي اقرها مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن صحيفة رودونج سينمون، وهى صحيفة حزب العمال في كوريا الشمالية ، قولها أن اجمالي 475ر3 مليون شخص، من بينهم طلاب وعمال شباب وجنود متقاعدون، طلبوا الانضمام او العودة الى الجيش لمدة ثلاثة ايام بعد أن حذرت الحكومة من الانتقام من الولايات المتحدة في السابع من الشهر الجاري لدعمها لعقوبات مجلس الأمن الدولي الجديدة.

وفى الخامس من الشهر الجاري، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية عقب تجربتين للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في يوليو مما دفع بيونجيانج الى التحذير من "اجراء شديد لتحقيق العدالة " ضد الولايات المتحدة وضربة صاروخية حول جزيرة جوام الأمريكية .

من جانبه ، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، من أنه في حالة قيام كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية بمهاجمة الجزيرة الكائنة في المحيط الهادي، والتي يوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية ويقيم فيها نحو 160 ألف شخص، فإنه "سيندم على ذلك حقيقة، كما أنه سيشعر بهذا الندم سريعا".