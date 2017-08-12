مدير "مرور أسيوط": تحويلات بطريق "الغنايم" تزامنا مع "مولد العذراء"

أسيوط - أسامة صديق:

قال اللواء أحمد التوني، مدير إدارة مرور أسيوط، اليوم السبت، إنه تم إجراء عدد من التحويلات المرورية، لتسيير الحركة المرورية، أمام السيارات والمارة على طريق "أسيوط – الغنايم"، المؤدي إلى دير درنكة بالجبل الغربي، تزامنًا مع احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل درنكة.

وأوضح التوني، أن التحويلات شملت تغيير مسار السيارات القادمة من وإلى مركز الغنايم إلى الطرق الفرعية بقرى شطب، وموشا، وريفا، والزاوية، وكذلك العكس فالمتجه إلى الغنايم أو قرى ريفا أو الزاوية من موقف الشادر بمدينة أسيوط، يسلك الطريق الأوسط أسفل كوبري أسيوط العلوي.

ومن جانب آخر أشار مدير إدارة مرور أسيوط، إلي أنه جاري إعادة تخطيط الطرق بعدد من الشوارع الرئيسية بحي غرب أسيوط، للحد من الكثافة المرورية، وتسهيل حركة المرور بالنسبة للمارة والسيارات.

وأوضح أن الدراسة التي يجري إعدادها تتضمن إعادة تخطيط شوارع 23 و 26 يوليو بحي غرب أسيوط، باعتبارها أهم الشوارع ذات الكثافة المرورية بين حي غرب وشرق مدينة أسيوط، وعقب الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها علي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والمهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط لتطبيقها.