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الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

11:38 ص السبت 12 أغسطس 2017

الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الأحد، الطقس المائل للحرارة على السواحل الشمالية، والحار الرطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلا.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وجنوب سيناء وعلى خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنها خفيفة إلى معتدلة فيه مابين متر إلى متر ونص والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونص إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 27 - 37 

الإسكندرية 24 32 

مطروح 24 32 

بورسعيد 27 33 

دمياط 27 33 

بلطيم 27 33 

الإسماعيلية 24 38 

السويس 25 39 

العريش 24 35 

نخل 23 38 

طابا 22 38 

الطور 28 35 

مرسى علم 30 37 

الغردقة 31 43 

شرم الشيخ 30 40 

رفح 22 34 

كاترين 22 33 

سيوة 27 40 

المنيا 26 39 

الفيوم 27 38 

رأس سدر 27 39 

أبوسمبل 28 43 

وسط الدلتا 27 37 

أسيوط 26 39 

سوهاج 28 41 

الأقصر 29 44 

أسوان 30 44 

شلاتين 29 40 

حلايب 27 38 

الوادى الجديد 27 44 

قنا 30 42 

نويبع 28 39 

السلوم 24 32​

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