الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر حتى نهاية أغسطس (فيديو)

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حذر محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، المواطنين من التواجد في الأماكن المغلقة وسيئة التهوية، موضحا أنه لا يوجد موعد لانكسار الموجة الحارة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن هناك ارتفاع واضح في درجة الرطوبة، ما يعطي شعورا بارتفاع درجات الحرارة.

وتابع أن شهر أغسطس من الشهور التي ترتفع فيها درجات الحرارة، موضحا أن هناك ارتفاع درجة الرطوبة على مدار الشهر، إذ أننا نقع تحت تأثير منخفض الهند.