مدبولي: انتهاء 60 مشروعا للصرف الصحي في 13 محافظة

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعا للصرف الصحي ضمن مشروع صرف صحي القرى، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة مليار و145 مليون جنيه.

وقالت راندة المنشاوي، المشرف على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، إن المحافظات التى شهدت انتهاء الـ60 مشروعا هي: دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان، موضحة أنه يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعا في 11 محافظة خلال الشهور القليلة المقبلة.

وذكر اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالنسبة لمحافظة دمياط فقد تم الانتهاء من 5 قرى وهي: عزبة اللحم، السالمية، النجارين، الباز وكفر المنازلة، وذلك من إجمالي 8 قرى، بالخطة، وقرية واحدة بالدقهلية هي كفر الأمير عبداللاه، ويتبقى قرية واحدة، و6 قرى من إجمالي 8 بمحافظة الشرقية وهي: سعدون، الصالحي، الزقازيق بحري، كفر الحصر وبنايوس، النخاس والعزيزية، و12 قرية بمحافظة الغربية من إجمالى 16 قرية، وهي كفر دمنتو، قصر نصر الدين، منية ابيار، المنشية الجديدة، الناصرية، سندسيس، أبو صير، كتامة، كفر المنصور، الهلاوي، كوم مهنا وميت الخير.

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وأضاف العشري أنه تم الانتهاء أيضا من قريتين بمحافظة البحيرة من إجمالي 9 قرى، وهي سرنباي وسنبادة، و4 قرى بمحافظة الإسماعيلية من إجمالى 10 قرى، هي: الظاهرية، أبو عاشور، الربايعة شرق والسعيدية شرق.

وبالنسبة لمحافظات الصعيد، أشار إلى أنه تم الانتهاء من 3 قرى من إجمالي 5 قرى بمحافظة المنيا، هي: طهنشا، أولاد الشيخ علي، معصرة ملوي، وقرية واحدة من إجمالى 3 قرى بمحافظة قنا، وهى أبو مناع شرق، ومثلها في محافظة سوهاج من إجمالى 3 قرى أيضا، هى بني حميل، وقريتين فى محافظة الأقصر، وهما البياضية والحبيل.

وأوضح أنه بالنسبة للمحافظات التي تم الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها كاملة في الخطة، هي: محافظة المنوفية بإجمالي 18 قرية هي منشأة عصام، ميت مسعود، أجهور الرمل، عرب الرمل، ميت ربيعة، محلة سبك، كفور الرمل، كفر الباجور، سنجلف، السكرية، منشأة الشريكين، بتبس، المصيلحة، كفر شنوان، شنوفة، سلامون قبلي، سلامون بحري ومنشأة بخاتي، ومحافظة بني سويف بعدد 4 قرى هي: هلية، رياض باشا، المحمودية وصفط النور، وقرية واحدة في أسوان هي الأعقاب، مشيرا إلى أنه يتبقى تنفيذ قريتين بمحافظة كفر الشيخ ليصبح إجمالي الخطة 92 قرية في 14 محافظة.