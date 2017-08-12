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كارت شحن وراء سلسال الدم بين عائلتين في قنا

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كارت شحن وراء سلسال الدم بين عائلتين في قنا كارت شحن وراء سلسال الدم بين عائلتين في قنا

التحرير

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12 عاما روت فيها الدماء تربة قرية كوم هتيم التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا؛ بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي "الغنايم" و"الطوايل".

حسب أهالي القرية، بداية الخصومة تعود إلى عام 2004؛ بسبب خلاف على كارت شحن، تطور إلى مشاجرة راح ضحيتها شخص ليؤجج الصراع بين العائلتين.

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في عام 2006، عقدت لجنة المصالحات بالتنسيق مع القيادات الأمنية، جلسة صلح إلا أنها باءت بالفشل، وتجددت الخصومة، مما أسفر عن مقتل 10 أفراد من العائلتين حتى الآن.
 
آخر حلقات مسلسل الثأر والدم وقعت أحداثها الخميس الماضي، راح ضحيتها 6 أشخاص هم: نوح صلاح الدين نور الدين 55 عامًا، حمدي هيتمى مهران 50 عامًا، وزوجته "هناء" 38 عامًا، وعبد الرحمن محمد 40 عامًا، صابر صديق 27 عاما، وخلف محمد بهلول.
 

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