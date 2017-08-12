ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 723 جنيه للجرام

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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا نحو 633 جنيه للجرام.

بينما سجل عيار 24 نحو 723 جنيه للجرانم، وعيار 18 سجل نحو 543 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 422 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 362 جنيه للجرام.

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وسجلت أوقية الذهب نحو 22499 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5064 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 723429 جنيه.

جدير بالذكر أن حركة تداول الذهب إستمرت فى الإنخفاض على مدار الإسبوع الماضي بعد تخفيض البنك المركزى وعدد كبير من البنوك سعر صرف الدولار على مدار التعاملات اليومية الإسبوع الماضى.