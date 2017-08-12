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مصر تعزي الإمارات في شهداء قواتها المسلحة باليمن

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مصر تعزي الإمارات في شهداء قواتها المسلحة باليمن مصر تعزي الإمارات في شهداء قواتها المسلحة باليمن

التحرير

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بعث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، برقية تعازي لدولة الإمارات في شهداء القوات المسلحة. 

وكتب "أبو زيد" في تغريدة صباح اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "خالص التعازي لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعباً في شهداء قواتها المسلحة".

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية "ندعو المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وكانت الامارات أعلنت أن أربعة من جنودها لقوا مصرعهم جراء تحطم مروحيتهم في اليمن خلال تأديتهم مهمتهم في إطار التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين.

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التحرير

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