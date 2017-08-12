إحالة 4 مسئولين بهيئة الإسعاف والتعليم للمحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية

كتب- عمرو علي:

أحالت النيابة الإدارية، اليوم السبت، 4 مسئولين بهيئة الإسعاف المصرية والتعليم للمحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 117 لسنة 59 قضائية عليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة مما ترتب عليها إهدار المال العام.

كشفت التحقيقات أن أيمن عبد الفتاح عبده، مسئول شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية أجرى تسويات وترقيات لـ51 عاملا مما ترتب عليه تقاضيهم مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالي 265 ألف جنيه مصري بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وتبين أن كمال محمد عبد العزيز، مدير عام شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكاب المخالفات الثابتة في حقه.

وسلك وسام محمد محمود، أخصائي نظم واتصالات بالهيئة مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اصطنع شهادتي خبرة صادرتين عن مدرسة قليوب الصناعية بنين تفيد أن عمله طرفهما الفترة من أول أكتوبر 2004 حتى 30 سبتمبر 2008 وقدمهما إلى هيئة الإسعاف المصرية رغم عدم صحتهما بقصد ضم مدة خبرة دون وجه حق.

كما سلكت منى محمد محمود، مسئول شئون العاملين بمدرسة قليوب الثانوية الصناعية مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اصطنعت كتابا صادرا عن مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين يفيد أن المتهم الثالث كان ضمن المتعاقدين بالأجر لمادة التربية الرياضية من أول أبريل 2001 حتى 30 يونيو 2008 بالمخالفة للحقيقة.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة إلى المحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية