أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

متحدث: الأمم المتحدة لن تتولى إدارة مطار صنعاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

متحدث: الأمم المتحدة لن تتولى إدارة مطار صنعاء

11:07 ص السبت 12 أغسطس 2017

متحدث: الأمم المتحدة لن تتولى إدارة مطار صنعاء

نيويورك (د ب أ)
أعلن متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة يوم الجمعة أن مسؤولية إدارة مطار اليمن الرئيسي لا تقع على عاتق المنظمة.

وأصدر التحالف الذي تقوده ويحارب المتمردين الحوثيين في اليمن بيانا يطلب فيه من الأمم المتحدة المساعدة في إعادة فتح مطار صنعاء يوم الخميس وسط انتقادات من جماعات إغاثة إنسانية بأن اليمنيين يموتون لأنهم لا يستطيعون الحصول على مساعدة طبية في الخارج.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن دعا مع رئيس الجمهورية اليمنية إلى إعادة فتح المطار خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام الى الرياض الأسبوع الماضي.

وقال دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن "مسؤولية إعادة فتح المجال الجوي تقع على عاتق الطرفين".

وتابع إنه في الوقت نفسه، يتعين على اليمنية والتحالف الذى تقوده السعودية السماح للأشخاص المصابين بأمراض بتلقي العلاج فى الخارج.

وأضاف أن "السماح للحالات الانسانية بالسفر خارج اليمن يمكن أن ينقذ حياة المدنيين".

وأدت القيود المفروضة من قبل التحالف العربي على المجال الجوي لليمن إلى إغلاق مطار صنعاء، الواقع في منطقة تخضع لسيطرة المتمردين الحوثيين، رسميا أمام الرحلات التجارية منذ آب/ أغسطس 2016 .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليونيسيف: أكثر من نصف مليون طفل ليبي بحاجة للمساعدة الإنسانية

    أخبار

  • اليمن: "التحالف العربي" يمد طائرات المساعدات الأممية بالوقود

    أخبار

  • العرب اليوم: غارات للتحالف العربي على تعز وحرائق بتونس

    أخبار

  • مقتل 9 أفراد من مليشيا الحوثي وصالح باليمن

    أخبار

إعلان

33716c8cdb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات