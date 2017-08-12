متحدث: الأمم المتحدة لن تتولى إدارة مطار صنعاء

نيويورك (د ب أ)

أعلن متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة يوم الجمعة أن مسؤولية إدارة مطار اليمن الرئيسي لا تقع على عاتق المنظمة.

وأصدر التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب المتمردين الحوثيين في اليمن بيانا يطلب فيه من الأمم المتحدة المساعدة في إعادة فتح مطار صنعاء يوم الخميس وسط انتقادات من جماعات إغاثة إنسانية بأن اليمنيين يموتون لأنهم لا يستطيعون الحصول على مساعدة طبية في الخارج.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن دعا مع رئيس الجمهورية اليمنية إلى إعادة فتح المطار خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام الى الرياض الأسبوع الماضي.

وقال دوجاريك للصحفيين في نيويورك إن "مسؤولية إعادة فتح المجال الجوي تقع على عاتق الطرفين".

وتابع إنه في الوقت نفسه، يتعين على الحكومة اليمنية والتحالف الذى تقوده السعودية السماح للأشخاص المصابين بأمراض بتلقي العلاج فى الخارج.

وأضاف أن "السماح للحالات الانسانية بالسفر خارج اليمن يمكن أن ينقذ حياة المدنيين".

وأدت القيود المفروضة من قبل التحالف العربي على المجال الجوي لليمن إلى إغلاق مطار صنعاء، الواقع في منطقة تخضع لسيطرة المتمردين الحوثيين، رسميا أمام الرحلات التجارية منذ آب/ أغسطس 2016 .