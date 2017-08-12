المبعوث الأممي لليمن يصل طهران لبحث تطورات الأزمة اليمنية

طهران (د ب ا)

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت ، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة أنباء فارس أن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته إلى العاصمة طهران عددا من المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية حسين جابري أنصاري، وسيجري معهم مباحثات ثنائية حول آخر التطورات في اليمن.

كان ولد الشيخ قد زار الأسبوع الماضي سلطنة عمان واجتمع بوزير خارجيتها يوسف بن علوي وبحث الاوضاع في اليمن.

ووصف زيارته لهذا البلد بالإيجابية للغاية، موضحا ان بن علوي اكد على ضرورة انهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت ممكن ودعم الجهود الرامية لإرساء السلام في هذا البلد كما ورد في حسابه الشخصي على موقع تويتر.

ويشهد اليمن حربا منذ اكثر عامين بين الحوثيين الذين استولوا على البلاد من خلال انقلاب والجيش الوطني التابع للرئيس عبدربه منصور هادي مدعوما بقوات التحالف العربي، مما ادى إلى تردي الاوضاع الاقتصادية والصحية ، ابرزها تفشي مرض الكوليرا في البلاد.