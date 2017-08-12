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الرئيس الصيني يدعو ترامب إلى تجنب التصعيد في النزاع مع كوريا الشمالية 10:47 ص السبت 12 أغسطس 2017

الرئيس الصيني شي جين بينج

واشنطن (د ب ا)ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم السبت أن الرئيس الصيني شي جين بينج دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى التمسك بضبط النفس في حربه الكلامية التي يخوضها مع كوريا الشمالية.وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني دعا، خلال اتصال هاتفي مع ترامب، الأطراف المعنية إلى "تجنب التصريحات والأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية".ومن ناحية أخرى أعلن البيت الأبيض صباح اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني اتفقا ،خلال الاتصال الهاتفي ، على أنه "يجب على كوريا الشمالية أن توقف سلوكها الاستفزازي والتصعيدي".وأضاف البيت البيض في بيان له أن الرئيسين أكدا أن العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونجيانج كانت "خطوة مهمة وضرورية"، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وجاء هذا الاتصال الهاتفي بعد أسبوع من تبادل العبارات شديدة اللهجة بشكل متزايد بين واشنطن وبيونجيانج، والتي أعلنت كوريا الشمالية من خلالها خططا لإطلاق صواريخ بالقرب من جزيرة جوام التي تعد من الأراضي الأمريكية.وحذر ترامب أمس الجمعة من أنه في حالة قيام كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية بمهاجمة الجزيرة الكائنة في المحيط الهادي، والتي يوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية ويقيم فيها نحو 160 ألف شخص، فإنه "سيندم على ذلك حقيقة، كما أنه سيشعر بهذا الندم سريعا".وأضاف أنه تتم دراسة فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية، وجاءت تصريحات ترامب أثناء مؤتمر صحفي غير رسمي في منتجع الجولف الذي يمتلكه ترامب في نيوجيرسي، بحضور ريكس تيلرسون وزير الخارجية، ونيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، وهربرت ماكمستر مستشار الأمن القومي الأمريكي.وتعد الصين إحدى الدول القليلة الحليفة لكوريا الشمالية، ووجه ترامب انتقادات متكررة لبكين لعدم بذلها جهودا كافية لكبح جماح برنامج التسلح النووي لبيونجيانج.كما أثارت الولايات المتحدة استياء بكين مؤخرا عن طريق إبحار سفينة حربية بالقرب من منطقة حاجز مرجاني اصطناعي، أقامته الصين أمام جزر سبارتلي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.وبرغم هذه التوترات قال بيان البيت الأبيض إن "العلاقات بين الرئيسين الأمريكي والصيني وثيقة للغاية، ومن المأمول أن تساعد على التوصل إلى حل سلمي لمشكلة كوريا الشمالية ".وأشار البيان إلى أن ترامب يتطلع أيضا إلى أن يجمعه مع شي لقاء "تاريخي" في الصين في وقت لاحق من العام الحالي.

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