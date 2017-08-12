ضبط 22 ألف زجاجة مياه طبيعية قبل بيعها على أنها "معدنية" في شرم الشيخ

نوب سيناء - داليا منير:

ضبط رجال إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، بالتنسيق مع مكتب صحة طور سيناء،22 ألف زجاجة مياه غير مرخص بتداولها، و1100 كيلو منتجات ألبان منتهية الصلاحية، قبل دخولها لمدينة شرم الشيخ.

ووردت معلومات من كمين وادي طور سيناء بوجود سيارة تحمل مواد غذائية مشكوك فيها، وعلى الفور كلف مدير إدارة مراقبة الأغذية، بمديرية الصحة، فريق التحرك السريع المكون من مصطفى خليل مراقب الأغذية بالمديرية، وعادل عبدون مفتش الأغذية بطور سيناء، وناصر عبدالعليم، ومحمود سعيد، مراقبي الأغذية بالمديرية.

وبفحص السيارة، وجدت محملة بعدد من أصناف مختلفة من منتجات الألبان "جبن، قشطة، مش، وغيرها" منتهية الصلاحية، وبها تلف وعفن شديد، وتغير بالخواص الطبيعية، ووصل إجمالي الكمية إلى مايقرب من 1100 كيلو، وتحرر على الفور محضر ضبط للسيارة بمحتوياتها.

وسلمت السيارة لقسم شرطة طور سيناء للعرض على النيابة العامة، وأثناء تواجد اللجنة بالكمين وبفحص بعض السيارات المحملة بالمواد الغذائية تم ضبط إحدى التريلات المحملة بمياه الشرب الطبيعية وغير المرخص لها بالتداول والوارد فيها منشور من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة بضرورة الضبط لعدم الترخيص بالتداول وعلى الفور تم ضبط الكمية وهي عبارة عن 1824 كرتونة مياة شرب طبيعية، في كل كرتونة 12 زجاجة بإجمالي زجاجات (21888 زجاجة) سعة الزجاجة (1.5 لتر) بإجمالي لترات (32832 لتر) وتحرر محضر ضبط بالكمية وسلمت السيارة لقسم شرطة طور سيناء للعرض على النيابة العامة.