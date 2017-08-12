إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتاكسي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتاكسي بالكيلو 22 بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

وتلقى قسم شرطة أول العامرية، بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي "تجاه القاهرة" مدخل زاوية عبدالقادر بالكيلو 22، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص قيادة المدعو"ج. م. أ" 47 عامًا، سائق، مقيم أبيس الثانية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وسيارة تاكسي قيادة المدعو"م. م. أ" 29 عامًا، سائق، مقيم عين شمس بمحافظة القاهرة.

وكشفت المعاينة أنه أثناء قيام السيارة الأولى بالدوران من إحدى فتحات الإرتداد بالطريق المشار إليه اصطدمت بها السيارة الثانية من الجانب الأيسر الخلفي ما أدى لانقلاب السيارة الأولى.

أسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين و7 من مستقلي السيارتين باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي والعامرية العام.

وحُرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.