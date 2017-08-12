صلاح: ليفربول يستطيع الصعود لمنصات التتويج هذا الموسم (حوار)

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قال محمد صلاح في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" بأنه حلم كبير له أن يلعب في صفوف ليفربول بعدما اعتاد في صغره على أن يلعب بليفربول في البلاي ستيشن.

وعاد صلاح للدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد قضاءه موسمين ونصف ناجحين في الدوري الإيطالي رفقة روما وفيورنتينا، ونجح في إبهار جماهير ليفربول بمستواه في المباريات التحضيرية للفريق خاصة عندما ساعد الريدز على التتويج بكأس الدوري الإنجليزي في الجولة الأسيوية.

ومن المنتظر أن يخوض صلاح مباراته الأولى الرسمية مع ليفربول اليوم أمام واتفورد في إفتتاح الدوري الإنجليزي، وعن هذا الأمر قال صلاح بأن ليفربول نادي عظيم، مشيرًا إلى أنه عندما سنحت له فرصة الإنضمام لليفربول فكر بعض الوقت في الإنضمام للريدز أم البقاء مع روما، ولكنه قرر الإنضمام لليفربول خاصة أنه كان حلمه منذ الصغر.

وأوضح صلاح أنه إعتاد على اللعب بليفربول في البلاي ستيشن لذا هو يشعر بالسعادة الكبيرة لتواجده مع الفريق في الوقت الحالي واللعب في فريق لعب فيه من قبل أساطير من أمثال ستيفن جيرارد وسامي هيبيا وجيمي كاراجير.

وأعرب صلاح عن إعجابه الشديد بطريقة لعب ليفربول عندما كان يبلغ من العمر 7 أو 8 سنوات، وأضاف صلاح بأنه يبحث دائمًا عن تطوير مستواه ولن يجد أفضل من مدينة ليفربول وجماهيرها والحماس الشديد في ملعب الأنفيلد لتحقيق هذا الأمر، فالجميع يرغب في تحقيق الفوز، والجميع يشعر بالسعادة لتواجده مع الريدز.

وأشار صلاح إلى رغبته الشديدة في مساعدة الفريق، مؤكدًا على شعوره بالإثارة الكبيرة لبدء الدوري الإنجليزي، مؤكدًا على قدرة الفريق على الفوز بألقاب هذا الموسم.

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وسبق لصلاح أن لعب مع تشيلسي من قبل في 19 مباراة في جميع المسابقات قبل أن يرحل لصفوف فيورنتينا ومنه إلى روما، ليؤكد صلاح على أن رغبته كانت العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد خاصة أنه يعشق التحدي المتواجد في البطولة ويرغب في تحقيق النجاحات هناك.

وأوضح صلاح بأنه لم يحظى بفرصة المشاركة مع تشيلسي لذا قرر الرحيل إلى فيورنتينا لمدة 6 شهور ومنه إلى روما حيث لعب لمدة موسمين وكان التحدي جيد للغاية بالنسبة له وحظي بوقت مميز مع الذئاب، لذا كان الوقت مناسب للغاية للعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي.

وأشار صلاح بأنه يمتلك الكثير من الخبرة في الملعب في الوقت الحالي وذلك بعد لعبه في سويسرا وإنجلترا وإيطاليا من قبل، لذا الموسم الحالي يعد تغييرًا كبيرًا في مسيرته.

وفي الوقت الذي ستسلط فيه الأنظار على صلاح هذا الموسم بإعتباره الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول، قال صلاح بأنه يتمتع بالإحترافية ولا يشعر بالضغط، ويدرك تمامًا أنه في كرة القدم وارد أن يرحل الجميع في يوم من الأيام وكل ما يشغل باله هو إظهار قدراته للجميع.

وأضاف صلاح بأنه لا يفكر كثيرًا في كونه اللاعب الأغلى في تاريخ ليفربول، حيث يرغب فقط في لعب كرة القدم والإستمتاع وإسعاد الأخرين من حوله فقط.