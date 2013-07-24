Despicable Me 2 في القمة للأسبوع الثالث

تمكن الفيلم الكرتوني Despicable Me 2 من الإحتفاظ بالمرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي على شباك التذاكر عالمياً حاصداً مبلغ 35.4 مليون دولار بالرغم من المنافسة الشديدة من فيلم Pacific Rim الذي ما زال في المرتبة الثانية حيث سجّل 34.8 مليون دولار. ودخل الفيلم الكرتوني Turbo مباشرة في المرتبة الثالثة مع 22.6 مليون دولار وتراجع فيلمMonsters University الى المرتبة الرابعة مع 20.7 مليون دولار، وعاد فيلم The Lone Ranger الى المرتبة الخامسة مع 12.3 مليون دولار.

في أميركا سجّل فيلم The Conjuring مفاجأة بدخوله مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع مبلغ 41.8 على شباك التذاكر وتراجع فيلم Despicable Me 2 الى المرتبة الثانية مع 24.9 مليون دولار وليصبح مجموع إيراداته 276 مليون دولار. في المرتبة الثالثة سجّل دخول فيلم Turbo مع 21.3 مليون دولار وتراجع فيلم Grown Ups 2 الى المرتبة الرابعة حيث جمع 19.8 مليون دولار ودخل فيلم Red 2 مباشرة في المرتبة الخامسة مع 18 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة تمكن فيلم Jackie Chan الجديد Shaolin من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 10637 شخص. وتمكن فيلم World War Z من الصمود في المرتبة الثانية مع 6917 مشاهد وتراجع فيلم White House Down من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 6802 مشاهد وتمكن فيلم The Heat من البقاء في المرتبة الرابعة مع 5016 مشاهد. وتراجع فيلم Monsters University الى المرتبة الخامسة مع 4502 مشاهد.

في لبنان لا تغيير يذكر، فما زال فيلم The Heat في المرتبة الأولى حيث شاهده 5085 شخص وفيلم Pacific Rim في المرتبة الثانية مع 3478 شخص وفيلم White House Down في المرتبة الثالثة مع 2950 مشاهد وفيلم Monsters University في المرتبة الرابعة مع 2938 مشاهد، ودخل فيلم Madea's Witness Protection في المرتبة الخامسة حيث شاهده 2338 شخص.