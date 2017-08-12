طائرة عسكرية كادت تقصف موقع التصوير.. 7 معلومات عن فيلم «دعدوش»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قبل ساعات قليلة طرح المنتج أيمن يوسف، البرومو الدعائي الأول لفيلم "دعدوش" للنجم هشام إسماعيل، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، تمهيدًا لطرحه في دور العرض، الثلاثاء 23 أغسطس الجاري، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان التشويقي للفيلم، بين مؤيد ومعارض لفكرته.

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 7 معلومات عن فيلم "دعدوش".

1- الفيلم من بطولة الفنانين: هشام إسماعيل، ميرهان حسين، مدحت تيخا، كريم أبو زيد، وعمرو عبد العزيز، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج أيمن يوسف، وتأليف ساهر الأسيوطي.

2- يناقش الفيلم ظاهرة الالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في شكل معالجة كوميدية، إذ تدور أحداثه حول شاب يبحث عن عمل ويريد الزواج، لكنه يصطدم بالواقع المحيط به، فيقرأ إعلانا لـ"داعش"، يطلب فيه شباب للعمل، فيتقدم لشغل الوظيفة، ويتم تجنيده في التنظيم في سوريا، لكنه يكتشف ما تحمله عقول هذه الجماعات من تغييب، وتدور الأحداث في إطار معالجة كوميدية ساخرة.

شاهد أيضا

3- انتقد الفنان عمرو عبد العزيز، الهجوم على الفيلم من قبل عرضه في السينمات، وطالب الغاضبين من الفيلم - بحجة أن يشوه الإسلام - بالانتظار حتى ميعاد عرضه ومشاهدته للحكم عليه بشكل موضوعي.

4- قال الفنان هشام إسماعيل، في تصريحات صحفية عن الفيلم: "يظهر خلال أحداث الفيلم تنظيم داعش بجرائمه، لكن تم دمج الكوميديا من خلال التركيز على نقاط ضعفهم، فهم يعتقدون أنهم حماة دين ويصدقون أنفسهم أنهم كذلك، ونحن نظهر حقيقتهم من خلال العمل وأنهم مجموعة قتلة مرتزقة ومدعين ومنهم أجناس أجنبية مختلفة".

5- أرجع "إسماعيل" عرض الفيلم قبل عيد الأضحى بأسبوع لرغبة الشركة المنتجة في ذلك، وقال: "هذه الأمور تعود للجهة المنتجة وهي صاحبة القرار في اختيار التوقيت المناسب لطرح العمل، ولا أجد العمل بعيدا عن الموسم".

6- أوضح المنتج أيمن يوسف أن الفيلم تم تصويره فى صحراء عدة دول عربية ما بين مصر ولبنان والأردن وعمان، وفيما يتعلق بالأماكن داخل مصر، فتم التصوير ما بين صحراء أبو رواش، وعدة مناطق متفرقة بديكور الحارة باستوديو مصر.

7- صرح الفنان عمرو عبد العزيز أن طائرة عسكرية كادت أن تقصف موقع التصوير في "شبرامنت" بمجرد رؤية أعلام "داعش" في الموقع، ومدافع ورشاشات، لولا خلو الموقع من الأفراد، لوجود أبطال العمل في إجازة، فتم إرسال سيارات أمن مركزي ومدرعات إلى موقع التصوير لتحري الأمر، وتم القبض على الحارس لحين الإطلاع على التصاريح، وبعدها أخبر أحد الضباط المنتج أنه كان سيتم قصف الموقع إذا تمت رؤية حركة بداخله.