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2127 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية بأسوان

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مصراوي Masrawy

2127 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية بأسوان

10:17 ص السبت 12 أغسطس 2017

2127 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية بأسوان

مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في أسوان، بامتحان مادة اللغة العربية.

وقال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن 2127 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحانات أمام سبع لجان، موزعين على إدارات المحافظة أسوان، بواقع لجنتين بإدارة أسوان، ولجنتين بإدارة إدفو، ولجنة واحدة بكلاً من إدارات دراو، وكوم امبو، ونصر النوبة.

وأضاف أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، حيث تم تجهيز جميع اللجان، وكذلك مراكز توزيع الأسئلة، كما تم تجهيز جميع الاستراحات والبالغ عددها 13 استراحة بكافة مستلزمات الإعاشة وسبل الراحة لضمان الإقامة اللائقة والكريمة للعاملين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى توقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين المديرية ومديريات الأمن والصحة والتموين لتوفير كافة احتياجات اللجان والاستراحات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي شكاوى أو مشكلات قد تحدث.

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