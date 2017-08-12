بالأسماء.. إصابة 17 مواطنًا فى حادث إنقلاب أتوبيس بطريق "الفيوم - القاهرة"

الفيوم – حسين فتحي:

إصيب 17 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات فى المنطقة الواقعة بين نقطة تفتيش كوم أوشيم، وبوابات الرسوم باتجاه مدينة الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بالحادث.

تبين أن قائد الأتوبيس رقم " 9163 و.ر.ط " كان يقل رحلة سياحية قادمة من محافظة القليوبية, و في طريقها لمناطق بحيرة قارون، و شلالات وادى الريان، وأثناء الرحلة حدث انفجار في إطار السيارة الأمامي " الأيسر " ما أدى إلى إنقلابه بجزيرة تفصل اتجاهي الطريق.

وتسبب الحادث في إصابة 17 شخصا وهم أيمن عبد الغنى، " قائد الأتوبيس " و سامى أحمد على، سيادة محمد السيد، عيد محمد فتحى وشقيقته سامية، عماد الدين عزام، محمد أحمد عبد الفتاح، سيد فضل محمود، مصطفى سيد محمد، خيرى محمد خميس، حمدى محمد عبد اللطيف، دعاء محسن مجدى، أمانى عبد القادر محمود، ريهام ياسين سعد، أحمد عاطف عبد الغنى، مروان وليد جمال.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة طامية للتحقيق.