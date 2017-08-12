الكويت تعلن القبض على 12 من المحكوم عليهم الهاربين فيما يسمى خلية العبدلي
الكويت تعلن القبض على 12 من المحكوم عليهم الهاربين فيما يسمى خلية العبدلي
09:56 ص السبت 12 أغسطس 2017
الكويت- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض في أماكن متفرقة من الكويت على 12 شخصا من المحكوم عليهم الهاربين فيما يسمى (خلية العبدلي) إنفاذا لحكم محكمة التمييز الكويتية الصادر في القضية رقم (302/2016).
وذكرت الوزارة ـ في بيان صحفي لها اليوم السبت ـ أنه جارٍ البحث عن الآخرين وهما شخصان..مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا لاحقا عقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المقررة.
وكانت محكمة التمييز الكويتية أصدرت حكمها في القضية التي أدين فيها المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد البلاد، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وجاءت إدانة المتهمين «وفقاً لحيثيات حكم محكمة الاستئناف» بعد أن اطمأنت المحكمة لصحة تحريات إدارتي استخبارات الجيش وأمن الدولة، والتي كشفت تجسساً وتنسيقاً بين المتهم الأول وموظف السفارة الإيرانية، بالإضافة إلى ضلوع بقية المتهمين المدانين بالقضية.
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