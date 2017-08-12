مقتل شخصين بالرصاص في اعمال عنف في كينيا

دمار في حي فقير في نيروبي غداة اعمال عنف تلت اعادة

نيروبي (أ ف ب)

اعلن مصدر في الشرطة وآخر في القطاع الصحي مقتل شخصين بالرصاص خلال تظاهرات ليل الجمعة السبت في كيسومو وسيايا (غرب) في مواجهات مع الشرطة اندلعت بعد اعلان اعادة انتخاب الرئيس اوهورو كينياتا.

وقال اوجوانغ لوسي المسؤول في القطاع الصحي في منطقة كيسومو لوكالة فرانس برس "هناك قتيل واربعة جرحى نقلوا إلى المستشفى بعد اصابتهم بالرصاص".

وفي سيايا اكد مسؤول كبير في الشرطة مقتل شخص واحد. وقال "لم نتمكن من انتشال جثة سائق دراجة الاجرة هذا بسبب مقاومة المتظاهرين في المكان".

شهدت كينيا اعمال شغب في بعض المناطق واحتفالات في اخرى بعد اعادة انتخاب الرئيس الكيني اوهورو كينياتا لولاية ثانية تستمر خمسة اعوام، في ما اعتبرته المعارضة "مهزلة".

وفي خطاب الى الامة بعد اعلان اللجنة الانتخابية فوزه الجمعة، اكد كينياتا الذي حصل على 54,27 بالمئة من الاصوات، اليد الى خصمه رايلا اودينغا الذي حصد 44,74 بالمئة من الاصوات، ودعا الى السلام.