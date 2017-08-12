طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا في النهار، لطيف ليلاً.

وفيما يلي، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 36

الإسكندرية 26 32

مطروح 24 31

بورسعيد 27 32

دمياط 27 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 26 37

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شرم الشيخ 30 40

المنيا 25 38

الفيوم 25 38

أسيوط 26 40

سوهاج 28 41

الأقصر 29 44

أسوان 30 44

الوادى الجديد 29 43

قنا 30 42