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4 نصائح للتخلص من الحب من طرف واحد

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مصراوي Masrawy

4 نصائح للتخلص من الحب من طرف واحد

09:00 ص السبت 12 أغسطس 2017

4 نصائح للتخلص من الحب من طرف واحد

4 نصائح للتخلص من الحب من طرف واحد


كتب - هشام عواض:

الحب الذي يعد أسمى العلاقات الانسانية، قد يتحول الى أكثرها ألماً دون أن تدري، فاذا كنت تشعر بالحب تجاه شخص ما لا يشعر بك ولا يهتم لأمرك تماماً، فاعلم انك في مأزق السقوط في حب من طرف واحد، وقبل أن تقع فريسة سهلة لخيبة الأمل ابحث عن طرق العلاج من حالتك.

ويؤثر الحب من طرف واحد على الشخص ويضعه في حالة نفسية وفقا ولهذا يجب أن يسً لما وصفته الدكتورة أمل زكي، استشاري علاقات إنسانية، لـ"مصراوي"، مؤكدة أن هناك عدة نصائح تساعد في حل مشكلة الحب غير المكتمل وهي:- 

- الابتعاد عنه

يجب الابتعاد عن الشخص الذي تحبه، سواء الابتعاد عن المكان التي يتواجد فيه والذي يتردد عليه كثيرًا، بحيث لا يكون هناك فرصة للالتقاء ورؤيته مما يجعل الأمر صعبًا ويستدعي التفكير فيه كثيرًا.

- الاقتراب من الأصدقاء
الاقتراب من الأهل والأصدقاء والأحباب بشكل عام، شيء مريح نفسي ويبعث بالطمأنينة والارتياح ويبدد التفكير حول الشخص المحبوب والتعلق به أكثر من غيره.

- القضاء على أوقات الفراغ
عندما يكون هناك أوقات فراغ طويلة يكثر التفكير في امور عديدة وأهمها بالطبع هو الشخص الذي تحبه، مما يجعل الشخص المحب في تفكير دائم حول الشخص الذي يحبه.

- التعامل بواقعية
يجب أن يدرك الشخص بأن الطرف الآخر لا يكن له نفس المشاعر، ومن الأفضل له أن يحاول نسيان الأمر وأن يبدأ حياته من جديد ويحقق انجازات في حياته حتى يلتقي الشخص الأخر المناسب له ويحبه ويبادله الحب.

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مصراوي Masrawy

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