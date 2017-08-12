غرفة عمليات للطب البيطري في عيد الأضحي وتكثيف المرور على المحلات بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

قال الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة المنوفية، إنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال عدة إجراءات.

وأكد عوض أنه تم تفعيل غرفة عمليات المديرية والإدارات البيطرية التابعة لها لاستقبال أي شكاوى خاصة بالمواطنين، وإلغاء جميع الإجازات والراحات للاطباء والمعاونين، وتدعيم المجازر بجميع مراكز المحافظة بما تحتاجه من اطباء ومعاونين،وكذلك تكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والاسماك الطازجة والمجمدة للمرور والتفتيش عليها .

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري: "تم التنبية على مديري المجازر بضرورة تنفيذ مواعيد العمل خلال أيام المواسم، والأعياد الرسمية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً، وفتح المجازر طوال أيام العيد واستقبال المذبوحات أول أيام عيد الأضحى المبارك مجانا دون تحصيل أي رسوم وتنفيذ القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمليات الذبح والكشف على اللحوم.

وتابع: "يتم تكثيف المرور علي مجازر الحيوانات و مجازر الدواجن للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم، وكذلك ثلاجات اللحوم والأسماك والدواجن لمرعاة النظافة التامة والصحية العامة داخل الثلاجات ومخازن التبريد والتجميد، وعدم وجود أي متخلفات أو متصلات بها".

وأوضح عوض، أنه تم عمل برنامج ضبط اللحوم حتى أيام عيد الأضحى المبارك للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان عدم عرض اللحوم والاسماك وخلافة غير صالحة للاستهلاك، وضبط المخالفين وعرضهم على النيابات المختصة.