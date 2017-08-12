أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غرفة عمليات للطب البيطري في عيد الأضحي وتكثيف المرور على المحلات بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غرفة عمليات للطب البيطري في عيد الأضحي وتكثيف المرور على المحلات بالمنوفية

08:44 ص السبت 12 أغسطس 2017

غرفة عمليات للطب البيطري في عيد الأضحي وتكثيف المرور على المحلات بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

قال الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة المنوفية، إنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال عدة إجراءات.

وأكد عوض أنه تم تفعيل غرفة عمليات المديرية والإدارات البيطرية التابعة لها لاستقبال أي شكاوى خاصة بالمواطنين، وإلغاء جميع الإجازات والراحات للاطباء والمعاونين، وتدعيم المجازر بجميع مراكز المحافظة بما تحتاجه من اطباء ومعاونين،وكذلك تكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والاسماك الطازجة والمجمدة للمرور والتفتيش عليها .

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري: "تم التنبية على مديري المجازر بضرورة تنفيذ مواعيد العمل خلال أيام المواسم، والأعياد الرسمية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً، وفتح المجازر طوال أيام العيد واستقبال المذبوحات أول أيام عيد الأضحى المبارك مجانا دون تحصيل أي رسوم وتنفيذ القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمليات الذبح والكشف على اللحوم.

وتابع: "يتم تكثيف المرور علي مجازر الحيوانات و مجازر الدواجن للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم، وكذلك ثلاجات اللحوم والأسماك والدواجن لمرعاة النظافة التامة والصحية العامة داخل الثلاجات ومخازن التبريد والتجميد، وعدم وجود أي متخلفات أو متصلات بها".

وأوضح عوض، أنه تم عمل برنامج ضبط اللحوم حتى أيام عيد الأضحى المبارك للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان عدم عرض اللحوم والاسماك وخلافة غير صالحة للاستهلاك، وضبط المخالفين وعرضهم على النيابات المختصة.

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطع الكهرباء 4 ساعات عن 5 مناطق بشبين الكوم في المنوفية اليوم

    أخبار

  • تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة في المنوفية لـ220 درجة

    أخبار

  • حبس رئيس مباحث بالمنوفية 7 سنوات بتهمة تزوير واختلاس

    أخبار

  • مصرع المتهمين بقتل أميني شرطة في قويسنا أثناء مطاردة أمنية بجمصة

    أخبار

إعلان

8825de4c6b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد