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حادث تصادم قطاري الإسكندرية يتصدر عناوين الصحف 08:08 ص السبت 12 أغسطس 2017

القاهرة- (أ ش أ):أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت، حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي وقع أمس بمنطقة خورشيد وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.الأهرام:فمن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليمات بفتح تحقيقات عاجلة بشأن الحادث الذي وقع بين قطارين في الإسكندرية وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وعرض النتائج عليه شخصيا في أسرع وقت ممكن.وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، مؤكدا أن الدولة ستسخر كل إمكاناتها لتوفير الرعاية الكاملة لهم وللمصابين. وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، إن الرئيس وجه جميع أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث، وتشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابساته والتعرف على أسبابه ومحاسبة المسئولين عنه.وأشارت إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قال، إن الرئيس اتصل به هاتفيا في موقع الحادث، لمتابعة الإجراءات التي تتم على الأرض لإنقاذ المصابين، وتوفير كل السبل لسرعة نقلهم إلى المستشفيات. وقد تعهد الوزير باتخاذ إجراءات فورية بحق كل من يثبت تقصيره وإهماله في هذا الحادث المأساوي، موضحا أن العقوبات ستطال قيادات السكك الحديدية، وقد تصل إلى حد الإعفاء من المنصب، بمن فيهم رئيس الهيئة نفسه.وقالت إن القوات المسلحة من جهتها، شاركت في عمليات المعاونة والإنقاذ حيث أعطت القيادة العامة توجيهاتها للمنطقة الشمالية العسكرية بتقديم الدعم والمعاونة لرفع آثار الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العسكرية لاستقبال المصابين والحالات الحرجة الناجمة عن الحادث. كما تم الدفع بأوناش عالية القدرة للمعاونة في رفع العربات، بالاضافة إلى أطقم إنقاذ للمعاونة في إخلاء الضحايا والمصابين و15 سيارة إسعاف لموقع الحادث إللا جانب الدفع بدوريات من الشرطة العسكرية لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية في تنظيم التحركات وتأمين المنطقة.وأضافت الصحيفة أنه في تحرك سريع لمواجهة تداعيات تجاوز معدل التضخم ٣٤% الشهر الماضي، أكد 3 نواب لوزير المالية، أن الحكومة لديها خطة شاملة، للتصدي لموجة التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال حزمة حماية اجتماعية واستثمارات حكومية وسلسلة من الإعفاءات الضريبية.ونقلت الصحيفة عن عمرو المنير، نائب وزير المالية لسياسات الضرائب، بدء تطبيق الخصم الضريبي، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب إلى 7200 جنيه سنويا من راتب أغسطس الحالي، مع صرف مستحقات المواطنين طبقا لهذا القانون بأثر رجعي من تاريخ إصداره في يوليو الماضي.وأضافت الصحيفة أن وزارة المالية بدأت تطبيق القوانين الـ6 التي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي صرف علاوتين، استثنائية ودورية، للعاملين بالدولة بنسبة 10% لكل منهما، وأيضا صرف علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب زيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة»، لضم مستفيدين جدد، وزيادة مخصصات الأفراد بالبطاقات التموينية، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي، ولأول مرة إقرار خصم ضريبي، لتخفيض العبء الضريبي.الجمهورية:وبدورها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن 29 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 109 آخرون في تصادم مروع بين القطارين رقم 13 إكسبريس القاهرة الإسكندرية و571 بورسعيد الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة ــ الإسكندرية.وأضافت أن الحادث وقع عندما اصطدم القطار 13 بمؤخرة القطار 571 ونتج عنه سقوط جرار القطار الأول وعربتين من مؤخرة القطار الثاني.ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن القطار 571 القادم من بورسعيد كان متوقفا بالخط الطولي بمحطة خورشيد شرق الإسكندرية بسبب عطل فني قبل أن يصل القطار 13 ويصطدم به من الخلف بقوة شديدة مما أدى إلى انقلابه من على شريط السكة الحديد.وأشارت إلى أن الحادث تسبب في توقف حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية في الاتجاهين وتم تشكيل لجنة متخصصة من هيئة السكة الحديد للدفع بأوناش منطقة غرب الدلتا لرفع العربات وانتشال الجثث والمصابين.وأكدت الصحيفة أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أجرى عدة اتصالات عاجلة بكل من وزراء النقل الدكتور هشام عرفات والصحة الدكتور أحمد عماد والتضامن الدكتورة غادة والي ومحافظي الإسكندرية والبحيرة بشأن تداعيات حادث تصادم القطارين بمحطة خورشيد بخط القاهرة ــ الإسكندرية.وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء وجه كلا من وزير النقل ومحافظي الإسكندرية والبحيرة بسرعة التوجه إلى موقع الحادث للوقوف على الإجراءات وتوفير كافة الإمكانات لمواجهة تداعيات الحادث.وقالت الصحيفة إن القوات البحرية تمكنت من إنقاذ 9 سائحين أسبان و8 مصريين أفراد الطاقم بعد تعرض اللنش السياحي الذي كان يقلهم في رحلة غوص للغرق أمام شواطيء منطقة القويح شمال القصير، وتم نقلهم إلى الشاطيء في حالة صحية جيدة وجار سحب اللنش إلى أقرب مرسى.وأضافت أن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أكد انخفاض عجز الميزان التجاري خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، فضلا عن زيادة معدلات التصدير.وقال إنه تقرر تفعيل المجلس التنسيقي للصادرات المصرية للمساهمة في وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات.أخبار اليوم:وتحت عنوان "دماء على قضبان الإسكندرية"، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أمر بفتح تحقيقات فورية وعاجلة في حادث تصادم القطار رقم 13 (القاهرة/الإسكندرية) والقطار رقم 571 (بورسعيد/الإسكندرية) بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية عصر أمس الجمعة على نحو أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين جراء حادث التصادم.وكلف النائب العام المستشارين سعيد عبد المحسن رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسكندرية ووليد البحيري المحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية وانتقلا على الفور إلى مكان الحادث بمصاحبة فريق من محققي النيابة وإجراء المعاينات اللازمة لموقع الحادث وإجراء حصر لأعداد المصابين والاستماع إلى أقوال من تسمح حالتهم والاستماع إلى أقوال شهود الأحداث للوقوف على كيفية وقوعه، كما وجه النائب العام أعضاء النيابة بتشكيل اللجان الفنية اللازمة لتحديد الأسباب الفنية وراء حادث التصادم واستجواب الأطراف ذات صلة بالحادث.وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي يبدأ - خلال الأسبوع الحالي جولة أفريقية تستغرق أربعة أيام يزور خلالها أربع دول بوسط وشرق وغرب القارة، تأتي الجولة في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لدول أفريقيا والذي تمثل خلال السنوات الثلاث الماضية في الحرص على حضور اجتماعات الأمم الأفريقية وتكثيف الزيارات الثنائية من الرؤساء الأفارقة لمصر.وأشارت إلى أن الرئيس يعقد خلال الجولة لقاءات ثنائية وموسعة مع قادة الدول الأربعة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتعرف على رؤية الرؤساء الأفارقة حولها وذلك تمهيدا لعرضها على قمة دول البريكس التي ستعقد بداية الشهر المقبل ببكين وبمشاركة الرئيس السيسي، ومن المنتظر أن يتم خلال الجولة إطلاق 4 جمعيات مشتركة بين مصر والدول الأربع في مجالات تنشيط الاستثمار والتعاون التجاري.وقالت الصحيفة إن وزارة التموين بدأت إعداد ضوابط جديدة لمستحقي البطاقات التموينية، وصرح مسئول بأن الضوابط تشمل متوسط الدخل الشهري لرب الأسرة وفواتير الكهرباء والتليفون المحمول ومصروفات المدارس والأملاك نشاطا تجاريا.وأكد المصدر أن القيود التي فرضتها وزارة التموين على استخراج بطاقات التموين الجديدة سيتم تطبيقها دون إجراء بحث اجتماعي وبمجرد تقديم أي مستند يدل على وجوده ضمن شرائح المستفيدين .. موضحا أن تلك الإجراءات من شأنها تقليل أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني مستقبلا بواقع 4 أفراد للأسرة الواحدة.الشأن الدولي:وفي الشأن الدولي .. قالت صحيفة (الجمهورية) إن الاشتباكات استمرت أمس بين الجيش السوري وتنظيم (داعش) الإرهابي وسط سوريا وتركز القتال في منطقة بالقرب من مدينة حمص حيث تقدمت القوات السورية وسيطرت على قرية الصالحية في ريف جب الجراح قرب حدود مدينة حمص مع محافظة حماة.ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية قولها: إن داعش قام بخمس هجمات انتحارية علي الأقل بواسطة سيارات مفخخة وزرع ألغاما على خط الجبهة، موضحة أن قتلى القوات السورية بلغ 39 بالإضافة إلى إصابة 25 فيما قتل 31 من عناصر تنظيم داعش.وفي الشأن العراقي، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وضعت جداول زمنية لإعادة نازحي محافظة نينوي إلى مناطقهم المحررة.وقال وزير الهجرة العراقي جاسم محمد الجاف إن الوزارة تعمل مع جميع الجهات المعنية لتسهيل عودة النازحين بشكل طوعي، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الجداول الزمنية على رئيس الوزراء حيدر العبادي للمصادقة عليها والشروع بعودة النازحين.ومن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) إن تقريرا لمنظمة الأمم المتحدة كشف أن تنظيمي (القاعدة) و (داعش) الإرهابيين احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقدرات كبيرة على التحرك على الرغم من الضغط العسكري الدولي عليهما.وقال التقرير إنه بالرغم من تراجع أعداد الراغبين في الانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى في سوريا والعراق ومغادرة الكثيرين لمناطق الصراع هناك، فإن مقاومة التنظيم في الموصل تثبت أن بنيته للقيادة والسيطرة لم تكسر بالكامل وأنه مازال يمثل تهديدا عسكريا مهما.وقالت الصحيفة إن عشرات الإرهابيين لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون في عملية نوعية نفذتها مجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبى داخل مدينة درنة شمال شرقي البلاد.وقالت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب، في بيان أمس إن مجموعة تابعة لغرفة عمليات عمر المختار نفذت "عملية نوعية" في "معقل الإرهابيين داخل العمارات الصينية" بمدينة درنة، ما أدى إلى انفجار ضخم سمع دويه في أرجاء مدينة درنة تسبب في قتل عشرات الإرهابيين، وعدد كبير من الجرحى.ومن جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن نبرة التهديدات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية تصاعدت بعد إعلان الأخيرة نيتها لإطلاق صواريخ بالقرب من جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي.وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر كوريا الشمالية قائلا إن الحلول العسكرية جاهزة لمواجهة تهديدات بيونج يانج، وكان ترامب قد سبق وهدد أنه في حال ضرب جزيرة جوام سيحدث لكوريا الشمالية أمر لا مثيل له من قبل.

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