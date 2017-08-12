سفيرة مصر برواندا: زيارة السيسي إلى كيجالي نقلة نوعية في علاقات البلدين

القاهرة- (أ ش أ):

قالت السفيرة نميرة نجم سفيرة مصر بكيجالي اليوم السبت، إنه من المنتظر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لرواندا هذا الأسبوع في إطار جولة تشمل عدة دول إفريقية هي: تشاد والجابون وتنزانيا.

وأضافت نجم أن الزيارة تأتي في إطار جولات الرئيس السيسى لتنمية وتعزيز ودعم العلاقة المصرية الإفريقية، وتوضيح موقف مصر من القضايا العالقة، وتأكيد حرص مصر الدائم واهتمام القيادة المصرية بأشقائها في القارة وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية وبحث القضايا المشتركة التي تهتم بها مصر مع إمتدادها الافريقي، وعرض رؤية مصر لمستقبل القارة والتعامل مع الازمات والتحديات التي تواجه أفريقيا وسبل مواجهتها وفي مقدمتها قضايا مكافحة الارهاب.

وأشارت السفيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يقوم بزيارة إلى العاصمة الرواندية كيجالي في إطار مشاركته باجتماعات القمة الإفريقية ٢٧ السابقة لاتحاد الافريقي في يوليو العام الماضي.

وأوضحت أن الرئيس السيسي كان قد رحب بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملحوظ فى مختلف المجالات، مؤكداً حرص مصر على تحقيق نقلة نوعية فى التعاون الثنائى خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى كان قد أكد للرئيس الرواندي حرص مصر على تبنى سياسة خارجية ثابتة تقوم على التعاون والتضامن مع الدول الافريقية الشقيقة فى إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، فضلاً عن العمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة، وتفادى نشوب النزاعات، وذلك خلال لقاء الترحيب السابق من الرئيس الرواندي بول كاجامي الذي حرص علي زيارة الرئيس المصري في مقر إقامته في العاصمة كيجالي علي هامش الاجتماعات القمة الافريقية السابقة في رواندا.

يذكر أن الرئيس الرئيس السيسي هو أول رئيس سيستقبله الرئيس بول كاجامي قبل تنصيبه رسميا بعد فوزه الأخير في انتخابات الرئاسة الرواندية بفترة رئاسة ثالثة.

وكان السيسى قد بعث قبل أيام لنظيره الرواندي رسالة تهنئة بفوزه الأخير في الانتخابات الرئاسة.